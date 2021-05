B 242 - Vollsperrung - Fahrbahnerneuerung zwischen Bad Grund und Münchehof

B 242: Nächster Abschnitt der Fahrbahnerneuerung zwischen Bad Grund und Münchehof

Diedes gesamten Streckenabschnittes derzwischenbeträgt rund 4,5 km.Der jetzt folgende Bauabschnitt beginnt amund wird in zwei weitere Teilabschnitte unterteilt.beginnt in etwa 1,5 km Entfernung von der Einmündung B 242 / B 243 und geht bis zur Zufahrt der Fels-Werke.geht von der Zufahrt zu den Fels-Werken bis kurz hinter die Gemeindestraße „Bergstraße" nach Bad Grund. Die Sanierung beginnt mit dem zweiten Teilabschnitt aufgrund der umfangreicheren Bauarbeiten in diesem Bereich.Beide Abschnitte zusammen haben eine Länge von rund 2,6 km. Die Gesamtfertigstellung ist bis Anfang Dezember geplant.Die Bauarbeiten könnendes Verkehrs durchgeführt werden. Die örtlichen Umleitungen werden unter Berücksichtigung der Teilabschnitte ausgeschildert.führt über die B 243 nach Osterode und von dort über die B 241 nach Clausthal-Zellerfeld und weiter über die B 242 in Richtung Bad Grund und umgekehrt.Die Baukosten dieses zweiten Bauabschnitts betragen insgesamt rund 2,5 Millionen Euro.Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die nach Pfingsten erforderlichen Verkehrsbeschränkungen.Ansprechpartner für den Inhalt dieser Information:Günter HartkensNds. Landesbehörde für Straßenbau und VerkehrGeschäftsbereich GoslarGeschäftsbereichsleiterAm Stollen 1638640 GoslarTel: (05321) 311-166Fax: (05321) 311-199guenter.hartkens@nlstbv.niedersachsen.de