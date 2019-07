Elvis Lebt! - auch Kaiser Barbarossa lebt . . .

. . . er schläft halt nur . . .



Der Sage nach wird er erst zurückkommen wenn Deutschland ihn am meisten braucht(?) (jetzt wäre eigentlich eine gute Zeit).Er sitzt an einem runden steinernen Tisch, den Kopf stützend in der Hand, und schläft. Der Bart ist ihm durch den Tisch gewachsen. Bis zu seinem "Erwachen" muss der Bart dreimal um die Rundung gewachsen sein, bis heute jedoch geht er erst zweimal um den Tisch. . .Wo er schläft? - in der Barbarossahöhle bei Bad Frankenhausen.Dahin führte mich mein letzter Ausflug. Ich möchte jetzt nicht die Geschichte der Barbarossahöhle (sie wurde rein zufällig im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Kupferschieferbergbaus entdeckt.) wiedergeben. Dafür wurden im Internet dieerfunden, so dass man auf den entsprechenden Seiten die besten Informationen erhält. Also bitte mal auf barbarossahoehle.de nachschauen.Eins möchte ich noch erwähnen auf einem Foto seht Ihr einen Stab im Wasser. Durch den Brechungswinkel sieht der Stab aus wie abgeknickt. Das Höhlenwasser hat eine Härte von ca. 92 ° dH (dadurch dieser große Brechungswinkel), in Thüringen hat das Wasser eine durchschnittliche deutsche Härte von 20 - 24 °.Das Höhlenwasser ist schon fast eine gesättigte Kalklösung.Und noch eins: Wenn man in die 'Seen' hineinschaut, denkt man mit dem Arm den Grund erreichen zu können. Achtung! Das Wasser ist größtenteils zwei bis drei Meter tief(!) - so einen langen Arm hat niemand.