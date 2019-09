Umgestaltung des Abenteuerdorfes Wittgenstein: Der Ev. Kirchenkreis Wittgenstein wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Bad Berleburg : Ev. Kirchenkreis Wittgenstein |

Auf abwechslungsreiche Erlebnisse können sich Kinder und Jugendliche im Abenteuerdorf Wittgenstein des Ev. Kirchenkreis Wittgenstein freuen. Dort erwartet sie ein spannendes Freizeitangebot mit verschiedensten Aktivitäten für Groß und Klein. Nachdem im Abenteuerdorf bis vor kurzem Umbauarbeiten stattfanden, soll nun das Außengelände neugestaltet und damit aufgewertet werden, um noch mehr Kinder zum Spielen in der Natur zu motivieren. Für das bemerkenswerte Engagement für Heranwachsende erhielt der Ev. Kirchenkreis Wittgenstein eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Getreu dem Motto „Begegne. Entdecke. Erlebe" setzt sich der Ev. Kirchenkreis Wittgenstein mit dem Abenteuerdorf Wittgenstein dafür ein, Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges Freizeitangebot in der Natur zu bieten. Unter anderem können die jungen Besucher mit Lamas Wandern gehen oder mithilfe einer Partnersicherung auf Bäumen hochhinaus klettern. Vor kurzem fanden Umbauarbeiten im Abenteuerdorf statt und nun sollen noch einige Außenspielgeräte angeschafft und neugestaltet werden. Beispielsweise ist für die maroden Tore auf dem Fußballplatz dringend ein Ersatz notwendig. Außerdem sollen kindgerechte Sitzgelegenheiten aus Baumstämmen geschaffen werden. Insgesamt soll so der Außenbereich des Abenteuerdorfes aufgewertet werden, damit Kinder wieder zum Austoben und Spielen animiert werden.„Neben den vielen Verbesserungen, wie dem Einbau einer neuen modernen Heizungsanlage oder dem Ausbau von rollstuhlfreundlichen Zimmern, ging es uns bei den Umbaumaßnahmen auch um die Verschönerung des Außengeländes. Ziel ist es, dass unsere Fußballwiese wieder zu einem einladenden Begegnungsort für alle Kinder- und Jugendgruppen werden kann", betonte Silke Grübener, Geschäftsführerin des Abenteuerdorfs.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Abenteuerdorfes Wittgenstein sowie des Ev. Kirchenkreises Wittgenstein. „Das Abenteuerdorf bietet Kindern und Jugendlichen vielfältige Bewegungsangebote und abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten. Mit Hilfe der Förderung möchten wir dazu beitragen, diesen besonderen Begegnungsort zu erhalten", sagte Dr. Detlef Schildknecht, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de