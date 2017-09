Experiment / Abenteuer? Besondere eigene Erfahrungen auf dem Rad-Wanderweg vom Teufelsmoor zum Wattenmeer: Teilstück Bremerhaven => Bad Bederkesa

Diese Tour gemeinsam mal mit dem Rad abfahren ... ;-)

Als(Natur-)kann die Teilstrecke des Radweges "Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer" nach einer eigenen Radtour im Sommer 2017, mit "ordentlichem Tourgepäck", bezeichnet werden:- fehlende Schilder,- Radweg über Unkrautflächen, Fotos 1 bis 4,- extrem schlechte Wegstrecke, Fotos 5 und 6,- sehr grober Schotter mit Spurrillen & Löchern,- Schlaglöcher, Ausbesserungen durch lose Mauersteine,- ...(z.B. ADFC) bezeichnen diese Strecke teilweise als als "schlecht befahrbar":Bezeichnung in der ADFC-Karte:bedeuten laut Kartenlegende:- Schlechte Oberfläche, z.B.- Kopfsteinpflaster,- unbefestigte Wege,- teilweise schieben:war's denn auch, scheiben der Räder mit Packtaschen ....- Mäßig befahrbare Strecke.Weitere Fotos konnten nicht gemacht werden, da nach den Langsamfahrten / dem Schieben ja auch noch ein Stück Weges zu bewältigen war.Und:Dann Maßnahmen ergreifen!!!Die Strecke geht in diesem hier beschriebenen Teilstück so:- Laven,- Marschkamp,- Elmlohe,- Kührstedt,- Alfstedt,Und so wird diese "touristische Radfahr-Strecke" von den Autoren selber beschrieben:Entdecken Sie die abwechslungsreiche Naturlandschaft im grünen Triangelzwischen den beiden Flussmündungen Elbe und Weser und der Nordseeküste.Webseite dieser Radwander-Stecke: