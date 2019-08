Tagesausklang am Glockenborn

Die Störche - die 4 Jungtiere (sie sind kräftig und groß geworden, das haben wir vor 3 Wochen gesehen) und die beiden Eltern - sind nicht mehr am Storchenhorst, auch in der Nähe haben wir sie nicht gesichtet.Der Nachwuchs der Schottischen Hochländer vom Frühjahr ist schon schön gewachsen, evtl. sind noch 1 oder 2 Kälbchen kürzlich dazu gekommen.Viele Kanadagänse, Graugänse, etliche Nilgänse paddelten über den großen Teich und flogen später zur Futtersuche auf angrenzende abgeerntete Getreidefelder zum Abendfutter. Ein paar Reiher standen im Teich zum Beutefang.Besondere Freude: der Vorbeigang einer Ricke in Begleitung eines Böckchens am Blühstreifen zwischen Wiese und Feld direkt vor uns.Den Sonnenuntergang haben wir auf der Bank oberhalb des Glockenbornes mit Blick auf den Granerberg und Wolfhagen genossen.3. August 2019