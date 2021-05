Kitzretter - Kitzhandy

In unserem Kreis gibt es eine Initiative, den Verein "Kitzretter e.V. ", er unterstützt Landwirte und Jägerschaft bei der Grünmahd im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Zur gemeinsamen Aufgabe haben sie sich gemacht: sie möchten so viele Mähunfälle wie möglich verhindern.Landwirte sollten möglichst vorab 'Kitzretter e.V.' kontaktieren und sich dann melden, wann bestimmte Wiesen gemäht werden sollen.500 dieser Vergrämungsgeräte KR01 (siehe Fotos), die optische und akustische Signale von sich geben, können den Hilfesuchenden zur Verfügung gestellt und in die Wiesen gesetzt werden. Für viele Rehkitzen kann so ein tödlicher Mähunfall verhindert werden.Ein Projekt im nordhessischen Waldeck-Frankenberg - die Philosophie des Vereins Kitzretter e.V. „Unterstützung statt Vorwürfe“Es lohnt sich - ist sehr informativ in den Seiten der Kitzretter zu lesen