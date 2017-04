Schützengilde Landau: Handbuch des historischen Schützenwesens in Waldeck als Festschrift

Bad Arolsen : Rathaussaal Landau |

Hochkarätig ist das Werk, höchst kurzweilig und informativ war die Vorstellung: Dr. Karl Murk hat die Festschrift der Schützengilde Landau herausgegeben und sehr unterhaltsam vor mehr als 200 Zuhörern präsentiert.

Viel Prominenz saß dabei in der ersten Reihe im Rathaussaal. Der Posaunenchor sorgte für den musikalischen Rahmen und gewandete Schützenbrüder und -schwestern machten - ebenso wie das Buch - Lust auf das große Fest vor und zu Pfingsten.Einen ausführlichen Bericht zur Buchvorstellung am Samstag, 22. April 2017, ist morgen (Dienstag, 25. April) in der Waldeckischen Landeszeitung zu finden.