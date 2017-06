Bad Arolsen : Festplatz Landau |

Am Pfingstsonntag stand nach spannendem Königsschießen fest, wer die Landauer Schützen in den kommenden vier Jahren regiert: Joachim Nitz und Leon Radtke als Kinderkönig.

Joachim Nitz gehört mit seiner Frau Sandra der Tanzgruppe Gaudium Saltandi an. Leon Radtke nahm Maya Menkel zur Kinderkönigin. Mehr lest Ihr in der Waldeckischen Landeszeitung von Dienstag, 6. Juni 2017.