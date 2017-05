Bergstadt Landau: Neue Pfarrerin wird eingeführt

Bad Arolsen : Stadtkirche Landau |

Die Vakanzeit im Kirchspiel Landau geht zu Ende: Am Sonntag, 14. Mai 2017, wird Birgit Basteck als neue Pfarrerin offiziell eingeführt.

Die Arbeit hat sie schon aufgenommen und ist vielen in Landau, Lütersheim, Volkhardinghausen und Bühle schon bekannt. Von Wolfhagen wechselt die Theologin nach Landau. Der Umzug ins Pfarrhaus steht an, sobald die Renovierung abgeschlossen ist.Armin Haß hat die neue Pfarrerin in der Waldeckischen Landeszeitung vom 12. Mai 2017 vorgestellt (auch zu finden im E-Paper). Die Bergstädter sind nach mehreren Wechseln innerhalb weniger Jahre froh, dass die Stelle jetzt dauerhaft besetzt werden soll. Sie heißen Birgit Basteck herzlich willkommen.Ihr Vorgänger, Pfarrer Christian Rehkate, war 2012 in die Bergstadt gekommen und Anfang 2017 an die Spitze des erweiterten Kindergarten-Zweckverbands in Bad Arolsen gewechselt.Der Einführungsgottesdienst beginnt am Sonntag um 14 Uhr in der Landauer Stadtkirche.