Montagskaffee der AWO Bad Arolsen kommt wieder in Fahrt

Bereits am Montag, den 26. Juli ist die Gruppe in dem Waldcafé Tannenhof in Korbach-Hillershausen zum Kuchen essen gefahren. Nachdem am Montag, den 23. August wieder ein Treffen im Helser Brunnentreff durchgeführt werden konnte gab es noch eine zweite Kaffeefahrt. Am Montag, den 30. August ist das Kaffeetrinken mit einer Käseverköstigung verknüpft worden. Diese Veranstaltung wurde in der Käserei/Jausenstube Dülfershof in Bad Wildungen angeboten.Der Dülfershof liegt im Naturpark Kellerwald. Die Siedlung bestand ehemals aus einem Dorf mit 13 Höfen und einer Kirche. Der Ort wurde durch eine Fehde zerstört und bereits im Jahre 1439 als Wüstung erwähnt. Von 1451 bis 1529 war der Johanniterorden auf dem Dülfershof. Nach 1529 entstand hier im Besitz der Waldecker Grafen eine Meierei. Die Pächter übernahmen die Meierei und lösten 1859 die Erbpacht ab. Seit dieser Zeit ist der Hof in der 11. Generation in Familienbesitz der Familie Schade.Beim Besuch haben die 33 AWO-Teilnehmer viele interessante Fakten über den Hof erfahren. Selbstverständlich gab es auch die Gelegenheit im Hofladen einzukaufen.Beim ersten Montagskaffeetrinken im Februar 2004 hatten 13 Personen teilgenommen. Die Veranstaltung, die an jedem zweiten Montag im Monat angeboten wird hat sich seit dem ersten Tag zu einer gutbesuchten Unterhaltungsstunde entwickelt. Die heutige Besucherkerngruppe liegt bei 20-25 Personen. Das nächste Treffen ist traditionsgemäß am 20. September geplant.Seit 2014 wird am einem Montag im Jahr das Montagskaffee „ins Blaue“ verlegt, erstmalig 2014 auf der Königsalm im Nieste.