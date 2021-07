Am Montag, den 26. Juli ist die Gruppe in dem Waldcafé Tannenhof in Korbach-Hillershausen zum Kuchen essen gefahren - selbstverständlich unter den aktuellen Corona-Bedingungen.Am 23. August trifft man sich wider im Helser Brunnentreff und am 30. August geht es zur Käserei Dülfershof.Die Mitglieder der AWO Bad Arolsen hatten lange warten müssen um sich endlich wieder in gemütlichen Runde zu treffen und haben sich riesig auf dem Wiedersehen gefreut.