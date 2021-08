Jahreshauptversammlung des Hainhofener Sportvereins

Neuwahlen und Ehrungen in Neusäß – Hainhofen





Zufrieden zeigte sich die Vorstandschaft des Hainhofener Sportvereins mit dem abgelaufenen Vereinsjahr bei der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal des Sportvereins Hainhofen.Unter Leitung des 1. Vorsitzenden Günther Uhrle berichtete die Vorstandschaft als auch die einzelnen Abteilungen über die Ereignisse des vergangenen Jahres.Auch 2021 wurden Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Für 40 Jahre Vereinstreue wurde Herwig Rolle mit einem gravierten Bierkrug gewürdigt. Für 25 Jahre Treue, bekamen Lothar Härle und Hans-Jörg Passow ein Landschaftsbild von dem Künstler Alois Linder aus Hainhofen. Claudia Dieminger, Stefan Dieminger, Maria Geiger, Heidi Heuchler und Stefan Pfaud waren an diesem Abend leider verhindert. Die Ehrung wird hier selbstverständlich nachgeholt.Im Anschluss standen Wahlen an, welche in diesem Jahr eine Änderung der Vorstandschaft mit sich brachten.Nach 18 Jahren 1. Vorsitzender stellte Günther Uhrle sein Amt zur Verfügung. Auch die Funktion des Kassierers, welche 15 Jahre lang durch Wolfgang Weiland, die des 2. Vorstands, welche 9 Jahre durch Herwig Rolle ausgefüllt wurde und das Amt der Schriftführerin Andreas Jedlicka standen zur Neuwahl.Die einzelnen Wahlgänge liefen ohne jede Gegenstimme ab und somit schenkten die Mitglieder der neuen Vorstandschaft mit Stefan Rindle-Groß (1. Vorsitzendender), Stephan Nachtmann (2. Vorsitzendender), Hans-Jörg Passow (3.Vorsitzender und Schatzmeister) sowie Roman Prinz (Schriftführer) ihr vollstes Vertrauen. Anna Gruber wurde in ihrem Amt als Beitragskassiererin bestätigt. Revisoren sind Jutta Dornberger (wie bisher) und Wolfgang Weiland (neu).Abschließend dankte der neue 1. Vorsitzende Stefan Rindle-Groß den Mitgliedern für ihr Vertrauen und den Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit. Auch der 2. Bürgermeister Wilhelm Kugelmann und Stadtrat Manfred Reuß reihten sich in die Danksagung an Günther Uhrle für 18 jährige Führung des Hainhofener Sportvereins ein.