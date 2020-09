Wanderung des Harzklub Ballenstedt von der Walkmühle Mehringen zur Burg Freckleben

Aschersleben : Burg Freckleben |

Treffpunkt der Wanderung ist am 26.9.2020 um 9:30 die Walkmühle in Mehringen. Entlang der Wipper wandern wir nach Mehringen. Da die Wipperbrücke in Drohndorf gesperrt ist, müssen wir bereits in Mehringen. die Wipper überqueren und wandern direkt zur Winkelkirche in Freckleben. Nach einer Kirchenführung geht es hinauf zur Burg Freckleben. Dort erwartet uns neben einer Besichtigung auch ein kleiner Imbiss. Auf der größten Burg in Sachsen - Anhalt befinden sich u.a. die in Deutschland einmaligen Drehspindelleitern.