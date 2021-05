HARZ: WANDERUNG - BODETAL - SCHURRE - ROSSTRAPPE - PRÄSIDENTENWEG

beizu wandern. Nach der Aufgabe desnach der politischen Wende hat sich der Thale in einen beliebtenverwandelt. Vom Großparkplatz auf dem Gelände des ehemaligen Eisenhüttenwerk Thale sind es bis zurnur wenige Meter. Dieser Abschnitt des Bodetals, von Thale nachgilt als schönster Teil des gesamten Bodetal. Dort in Thale fängt das eigentlich wildromantische Bodetal mit bis zu 250 m hohenan. Schonbezeichnete diesen Bereich als "das gewaltigste Felsental nördlich der Alpen". In den 70 er bzw. 80 er Jahren wurden einezumund einzurerrichtet. Die beiden Talstationen befinden sich am Anfang des bekannten Teil des Bodetals. Der Bode hat sich in Jahrtausenden von Jahren einen Weg durch dieses Gebirge aus Granit gebahnt. Das Bodetal ist dadurch relativ schmal. Teilweise ist es nur eine 15 m breite Schlucht durch den die Bode fließt. Auf dem, der auch Teil desist, wanderte ich an derdenund der Waldgaststättevorbei, bis ich zum Abzweig zurkam. Diese Schurre, ein Wanderweg, der über 18 Spitzkehren vom Bodetal zur Rosstrappe hinaufführt, wurde im Jahre 1864 angelegt. Der Name Schurre entstand durch den auf einerangelegten Weg. Bei Starkregen schurren Granitstücke oft hörbar den Felsenhang hinunter. Im Jahre 2010 wurde durch einen größeren Steinabgang Teile der Schurre verschüttet. Über ein Jahrzehnt dauerte es, bis der wiederhergestellte Weg, anfangs diesen Monats, wieder frei gegeben werden konnte. Gut 200 m Höhe müssen bei diesem, ca. 1.000 m langen, Aufstieg überwunden werden. Durch den einzigarten Ausblick ins Bodetal wird man für seine Anstrengungen entschädigt. Oben angekommen entschied ich mich, da relativ viele Wanderer auf dem Weg vomzur Aussichtsstelleunterwegs waren, diesmal auf einem Besuch der Rosstrappe - mit dem bekannten- zu verzichten. Statt dessen legte ich an einer anderen Aussichtstelle, kurz vor dem Rosstrappen - Hotel, eine Pause ein. Anschließend ging ich vorbei an dem, durch Corona, verschlossenen Hotel über denhinunter ins Bodetal. Der Besuch dereinen begehbaren Felsen, war schon fast obligatorisch. Von dort hat man einen schönen Blick ins Bodetal, auf Thale und das Harzvorland. Auf dem Präsidentenweg gelangte ich kurz vor der Waldkaterbrücke wieder auf dem Goetheweg. Über die, amneu errichtetegelangte ich zurück zum Parkplatz.