Für EUGEN, Schloss Het Loo

Im Rahmen eines Urlaubesin den Niederlandenbesuchten wir u. a. auch dasheute ein Museum für 300 Jahre fürstlicher Wohnkultur, bzw. Geschichte desniederländischen Königshauses.Als Hobbygärtner fiel mir dabei sofort ins Auge, daß die so oft in Gärten verschmähtein dem Barockgarten des Schloßes ihren Platz gefunden hatte...Das hatte ich vorher noch in keinem Schloßgarten je gesehen und deshalb ist mir diesePflanze auch diesen Beitrag wert!Ergänzen möchte ich, daß sie schon immer auch ihren Platz in unserem Hausgartenfand und m.E. auch in jeden bunten Sommerstrauß gehört...