Aschersleben im Herbstblues-Fieber

Ab heute wird im Grauen Hof wieder BLUES gemacht

Blues-Fans aufgepasst! Das Herbst-Blues-Festival in Aschersleben, der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts, wird in diesem Jahr bereits zum sechsundzwanzigsten Mal stattfinden. Es hat sich mittlerweile fest in der deutschen Blues-Szene etabliert. Neben vielen Stammgästen aus Aschersleben und Umgebung kommen auch Gäste aus Berlin, Dresden und Hannover gern jedes Jahr im Oktober in den Grauen Hof, um ihrer Leidenschaft für die „blue notes“ nachzugehen. In diesem Jahr lockt das Programm mit internationalen Bands von Weltklasse-Format und jeder Menge Blues-Wertarbeit aus deutschen Landen.Los geht es heute,



am 12. Oktober mit dem Auftritt der bislang einzigen deutsche Blues-Formation, die die Ehre hatte, beim renommierten Chicago Blues Festival am Lake Michigan aufzuspielen. Die in Nürnberg beheimateten Musiker um Bandleader Michael Kusche werden mit ihren Live-Erfahrungen in der „Windy City Chicago“ und packendem urbanem Blues das Festival im Grauen Hof bereichern.Mit der US-Amerikanerin Kat Baloun und der Berlinerin Nina T. Davis werden am Freitagabend zusätzlich zwei Blues-Ladies gastieren, die mit kraftvollem Gesang, exzellent gespielter Bluesharp und stimmungsvollem Bluespiano einen gelungenen Abend garantieren.Ein Highlight am Samstagabend wird der Auftritt der gefeierten US-amerikanischen Band Delta Moon sein. Die Band um die beiden Gitarristen Tom Gray und Mark Johnson verbindet Swamp Blues und Blues Rock zu einem einzigartigen Sound-Mix. Der Name der Band geht auf eine Pilgerfahrt zurück, die Band-Gründer Mark Johnson einst zu Muddy Waters` Hütte in der Nähe von Clarksdale, Mississippi, führte. „Wir freuen uns auf unseren Auftritt auf so einem renommierten Festival wie dem Herbst Blues-Fest in Aschersleben.“, sagt Mark Johnson beim Telefon-Interview. Und ergänzt: „Im Gepäck haben wir unser brandneues Album „Babylon Is Falling“, auf das wir sehr stolz sind.“„Blues ist eine Sprache, die die Welt verbindet.“, sagt Tomáš Bobrovniczký. Er ist Sänger und Gitarrist im Petra Börnerová Trio. Das Power-Trio kommt aus Tschechien und wird am Sonntag, den 14. Oktober ab 11 Uhr im Rahmen des Blues Brunch im Grauen Hof zum Festival-Finale aufspielen. Die tschechische Sängerin Petra Börnerová ist seit 2005 auf europäischen Bü̈hnen präsent und hat mit ihren Jazz-Blues-Eigenkompositionen von hoher stimmlicher Ausdruckskraft internationale Anerkennung erlangt. Neben ihrem Ehemann Tomáš spielt im Trio auch der gemeinsame, noch minderjährige Sohn Tomáš Schlagzeug. „Unser Sohn ist Jahrgang 2005, fing sehr früh an, Gitarre zu spielen. Mit fünf Jahren hat er dann das Schlagzeug für sich entdeckt. Seitdem spielen wir in der Familie als Blues-Trio zusammen. Leider kann unser Sohn aufgrund seines Alters noch keine Nacht-Sessions spielen. Deshalb gastieren wir in Aschersleben zum Blues-Branch.“, erläutert Tomáš Bobrovniczký.Kein Zweifel, das Herbst-Blues-Festival bietet – von der international gefeierten Bluesband bis zum trommelnden Nachwuchstalent aus Tschechien jede Menge musikalischer Feinkost.