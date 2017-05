von Flugzeugen, die aus südlicher Richtung kommend, plötzlich gen Westen davongedüst sind...So schnell bin ich schon lange nicht in die Wohnung gesprintet, um meinen Fotoapparat zu holen und um wenigstens die sich schon in Auflösung befindlichen Kondenzstreifen noch im Bild festhalten zu können...Eine derartige Formation habe ich bisher noch nie so unmittelbar über uns gesehen...