Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet

Wieder einmal war es aber zwischen den Buden so eng, dass selbst die Medienvertreter Mühe hatten, ihrer Arbeit nachzugehen.Es gab sogar ein junges Team, welches sich auf die Überdachung am Uthmann-Brunnen wagte, um von dort das Geschehen aufzunehmen.Ich suchte mir verschiedene Stellen am und um den Markt aus. Leider fehlte der Schnee, denn obgleich sich der Mond einmal kurz zeigte, sah alles ziemlich dunkel aus. Aber es soll ja noch Schnee kommen...Bis zum 23. Dezember 2017 hält der Annaberger Weihnachtsmarkt seine Pforten geöffnet. An diesem 23.12., ein Samstag, endet er dann mit der traditionellen Großen Bergparade und dem Abschlusskonzert vor der St. Annenkirche.