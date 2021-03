Die gute alte Hasenschule

Das war also das große Geheimnis dachte sich der kleine Hase. Er war so stolz, dass er es nun rausbekommen hatte. Jedoch sprach er nie mit einem anderen Hasen über seine Entdeckungsnacht.Seit Generationen glauben auch die Menschenkinder, dass der Osterhase die schönen bunten Eier legt und bringt. Und so wird dieses Märchen weiter dafür sorgen, dass die Kinder am Ostersonntag mit Freude die Eier suchen, die er gute Osterhase brachte.