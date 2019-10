Die Gartenstadt auf der Halbinsel Wustrow.

Im Jahr 1933 kaufte die Wehrmacht die Halbinsel, und es entstand eine Flakartillerieschule, in Deutschland die Größte. Es entstanden Kasernenanlagen sowie auch ein kleiner Hafen. Architekt Heinrich Tessenow, ein Rostocker, plante und erbaute die 90 Häuser in der Gartenstadt.Die Bauern, welche dort lebten siedelte man einfach um. Die Häuser dienten nach Kriegsende vielen Flüchtlingen als neue Bleibe. Dies war jedoch für die Menschen nicht von Dauer, denn da machte sich das sowjetische Militär dort breit und gründete ihre Garnison. Die Sowjets erhielten nur die 90 Wohnhäuser, militärische Bauten der Wehrmacht wurden gesprengt, darunter auch die Werft und einige Flugzeughangar. Der Landweg von Rerik auf die Halbinsel wurde vor vielen Jahren angelegt, und so hatten die Sowjets jetzt auch die Möglichkeit über 2000 Panzer auf die Insel zu bringen. 1993 ziehen nach der Wende die letzten Soldaten ab.Wer dieses Stück Geschichte bei einer Führung erleben möchte kann sich bei der Kurverwaltung Rerik melden.Fotos: Oktober 2019 von Ines ReinholdtzBericht: Christine Stapf