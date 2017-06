Boptown Cats sind die Nr. 1

Lahntal geschafft. Sie haben sich bei all den vielen Bewerbern durchgesetzt.GMX hatte zu einem Cover Song Contest aufgerufen. Über den Sieg und das Preisgeld von 20.000 Euro dürfen sich die Musiker zu Recht freuen. Wer sie einmal gehört hat der wird süchtig, so ist es uns ergangen und wir freuen uns immer wenn wir es zeitlich schaffen ihre Auftritte zu besuchen.Die Aufnahme machte ich am 25. Mai auf dem Marburger Hafenfest.Im Kommentar findet Ihr den Link mit dem Siegerlied, da ich es nie schaffe einen Link in den Text einzubauen, dass man ihn auch anklicken kann ;-)