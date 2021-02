Wo gab es in Marburg 1944 die Meligerstraße ?

Cyrill wurde 1913 in Edlingen geboren, und kam irgendwann einmal in die Stadt wo er in Marburg in der Meligerstraße wohnte. Die Marburger Sicherheitspolizei nahm ihn 1944 in Schutzhaft, unter Staatsangehörigkeit wurde D.R. festgehalten, für Deutsches Reich. In Schutzhaft wurde genommen, wer eine Gefahr für das Volk, und die Sicherheit des Landes war. Die Haftdauer war zeitlich nicht festgelegt, gab es vorher auch kein Gerichtsverfahren. Am 15.7.1944 kam Cyrill in das KZ Mauthausen, 20 km von Linz, und eines der größten Lager auf dem Gebiet von Österreich.Es existierte vom 8. August 1938 bis zum 5. Mai 1945, wurden an diesem Tag die Insassen von amerikanischen Truppen befreit.Ich bin eine von rund 17.000 Menschen die für das digitale Denkmal Daten erfassen. Von 1933 bis 1945 finden sich als Haftgründe auch Homosexuelle, „Schwachsinnige“, Zigeuner, und Juden, Gläubige mit dem Hinweis Bibelverbreiter. All die Daten der Menschen wurden auf HäftlingsPERSONALbogen festgehalten. Für mein Verständnis eine unmögliche Bezeichnung, KZ Insassen als Personal zu bezeichnen war schon mehr als zynisch.Wer das digitale Denkmal einmal besuchen, oder Daten erfassen möchte, hier der Link.