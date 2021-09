Tom Mutters- Vater der Lebenshilfe

Seine Arbeit, Inklusion für behinderte Menschen, seine Erfahrungen aus den 50er Jahren, waren dann auch eine Grundlage für die UN Behindertenrechtskonvention, welche behinderten Menschen seit 2009 Teilhabe und eine inklusive Gesellschaft garantieren soll.Tom Mutters wurde am 23. Januar 1917 in Amsterdam geboren, und Grundschullehrer. In Amsterdam hatte er unterschiedliche Arbeitgeber. Mutters soll einmal gesagt haben, dass er ohne seine Frau Ursula die Gründung der Lebenshilfe nicht geschafft hätte. Das Ehepaar hat vier Söhne. Seit 2012 ist sein Sohn Frank ist mit dem Modedesigner Guido Maria Kretschmer verpartnert.Tom Mutters starb am 2. Februar 2016 im Alter von 99 Jahren in Marburg.