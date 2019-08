Anzeige

Kinobesuch: So wie du mich willst

Claire (Juliette Binoche) 50jährige Literaturprofessorin, geschieden mit zwei Söhnen welche gerade ihre pubertierende Phase durchleben, sucht einen passenden Partner. Im realen Leben stellt sich dies als sehr schwierig heraus, und so versucht es Claire über das Internet, die sozialen Netzwerke. Facebook & Co müssen ihr da mit einem Fake-Profil helfen, als Profilbild benutzt sie eine Aufnahme ihrer Nichte. Als Clara Antunès, geboren im Jahr 1993 will sie eigentlich nur ihren Geliebten ausspionieren. Sie schickt seinem Mitbewohner Alex (François Civil) eine Freundschaftsanfrage, der mit Komplimenten nicht sparsam ist, und schnell hat sie ihn an der Angel. Diese Internetbekanntschaft löst bei Claire regelrecht eine Sucht aus, und sie lebt ausschließlich für Alex, das wahre Leben wird sträflich vernachlässigt. Als Alex auf ein Treffen dringt, macht sie sich auf den Weg. Da steht der junge Mann nun, hält Ausschau nach der 24jährigen Clara die natürlich nicht erscheint.

Regisseur: Safy Nebbou



Meine Gedanken:

Das Thema Internet und Partnersuche ist kein neues, und nicht selten wird mit einem Fake-Profil gearbeitet, da Menschen glauben das man sie so nicht haben möchte. Im Dschungel des Internet ist man anonym, für andere nicht erkennbar, man ist keinen Verletzungen ausgesetzt. Dies ist wohl die Motivation so zu verfahren, Komplimente über die Tastatur sind da Labsal für die Seele.

