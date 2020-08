Hygienevorschriften, Abstand, Maskenpflicht, unnötige Tests, lassen wir das doch alles bleiben

und jeder kann machen was er will.Die Herrschaften, die in Berlin demonstrieren glauben auf dem richtigen Weg zu sein.Hatte man wegen der Urlauber Angst vor einer zweiten Welle, so wird dies nun doch eher hausgemacht sein. Müsste ein erneuter Lockdown erfolgen, wird die Wirtschaft entgültig an die Wand gefahren.Und wie immer will es dann keiner gewesen sein.