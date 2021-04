Er brachte wieder Glück ins Haus

In Dörfern, meist in Norddeutschland sieht man Wagenräder auf Dächern, die als Storchennest dienen, Glück bringen sollen. Wenn das Frühjahr beginnt, sucht sich der Storch ein Nest was nur von ihm zu erreichen ist, damit er wohl behütet seine Jungen versorgen kann. Und hier schließt sich der Kreis, der Storch das Symbol der Fruchtbarkeit, weshalb er sich bestens dazu eignet das Märchen vom Babybringer wach zu halten.Der Storch wird auch Adebar genannt, stolz breitet er die Flügel aus, und es ist schon ein wunderschönes Bild ihn so zu sehen. Was jedoch der Name Adebar bedeutet, so findet man diese Erklärung Der Adebar germanischer Herkunft = auda Glück, Heil und bera für bringen und tragen, und gebären.Das der Storch die Kinder bringt, unterstrich Walt Disney in seinem Kinderfilm, Dumbo, der fliegende Elefant, den ich vor vielen Jahren mit meiner Tochter im Kino sah. Neben diesem Elefanten konnten die jungen Zuschauer auch sehen, wie der Storch mit einem Bündel im Schnabel ein Haus ansteuert.In Frankreich zum Beispiel wurde das Märchen verbreitet, dass Jungen aus Kohlköpfen, und Mädchen aus Rosen kämen. Der Junge in einem robusten Kohlkopf entstanden bürgte für Handfestigkeit. In einer Rose zu entstehen bedeutete, das Mädchen anmutig, zart, sich jedoch mit den Dornen zur wehren wissen, auch wenn sie einen betörenden Duft verbreiten.Ob nun Storch, Kohlkopf oder Rose, ich denke das Wichtigste ist, das Kinder egal auf welchem Weg gesund das Licht der Welt erblicken.(Die Aufnahme machte ich gestern in den Gassen von Marburg)