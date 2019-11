Zeitzeugen im Dialog mit Schule und Junger Gemeinde



In der Friedensdekade geht es um die Erhaltung des inneren und äußeren Friedens. Das war damals so und gilt auch für die heutige Zeit. Mit dieser Veranstaltung wollen wir auf diese Parallelen eingehen und miteinander ins Gespräch kommen.



Gäste:

Margard & Michael Wohlfarth (Pfarrer i. R.)

Wolfgang Geffe (Einrichtungsleiter der Diakonie Jena)



Moderation :

Patrick Schellenberg (Geschichtslehrer am Spalatin-Gymnasium)