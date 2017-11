Elterninfoabend für die neuen 5. Klassen

Wie jeden Herbst laden wir Spalatiner herzlich interessierte Schüler und deren Eltern zu Informationsveranstaltungen ein, um Gelegenheit zu geben, unsere Schule samt Schulkonzept näher kennenzulernen. Als christliche Schule, die für alle offen steht, werden christlicher Glaube und christliche Werte wie die Freude an einem verantwortungsbewussten und rücksichtsvollen Miteinander gelebt.

Am Freitag den 17. November 2017 um 19.00 Uhr sind interessierte Eltern zum Elterninformationsabend in die Aula herzlich eingeladen. Das Schulleitungsteam sowie Vertreter des Elternbeirats und Fördervereins stellen das Schulkonzept vor und geben Auskunft zu organisatorischen und inhaltlichen Fragen des Schulalltags inklusive Schulgeld und Schulverträge. Die Veranstaltung richtet sich an die Eltern, die ihr Kind im März an unserer Schule anmelden wollen und mehr über schulische Inhalte erfahren möchten.

Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.spalatin-gymnasium.de. Das Spalatin-Gymnasium ist offen für alle, eine konfessionelle Bindung ist keine Bedingung.



Birgit Kriesche (Schulleiterin)