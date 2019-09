Herzliche Einladung zum alljährlichen Schulfest

Das Christliche Spalatin-Gymnasium lädt am 07. September 2019 zum Schulfest ein.

Wie in jedem Jahr beginnt das Fest mit einem Gottesdienst zum Schuljahresmotto „Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag (Sprüche 3,27) um 14:00 Uhr, auf dem Sportplatz des Spalatin-Gymnasiums, bei dem nicht nur die neuen Schüler und Lehrer sondern auch der neue Schulpfarrer Felix Kalder eingesegnet werden.



Im Anschluss erwarten die Besucher eine Vielzahl von Angeboten auf dem Schulhof des Gymnasiums: Informationen des Fördervereins, Bücher- und Töpferbasar, Bastelangebote, Sport und Spiel für Kleine, Pfadfinderaktion auf dem Sportgelände, offenes Volleyballturnier und vieles mehr. Für das kulinarische Wohl ist auch mit Kuchen- und Salattheke sowie Bratwurststand und Getränken gesorgt.



Ablauf:

13:45 Uhr Glockengeläut

13:55 Uhr Begrüßung

14:00 Uhr Gottesdienst

15:30 Uhr Volleyballturnier

15:30 Uhr Schulhausführung der SMV (Treffpunkt am Kreuz im Erdgeschoss)

15:30 Uhr Vorstellung des Amazonas Projekts der 9b im Raum 002

16:00 Uhr „Ohne Kommentar - Die 11. Macht Theater - The Making Of“

Wie aus Frustration und Bedenken ein Publikumserfolg wurde - eine filmische Präsentation in der Aula im Raum 105

18:00 Uhr Beginn des Ehemaligentreffens im Paul-Gustavus-Haus – Wallstr. 29 – auch die 11. und 12. Klassen sind herzlich eingeladen



Die Schule freut sich auf zahlreiche Gäste und Besucher.