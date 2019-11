Am Freitag, den 29.11.2019, 19:00 Uhr laden Schulleitung sowie Vertreter der Schüler- und Elterngremien zum Elterninformationsabend in die Aula des Spalatin-Gymnasiums ein. In ca. 90 Minuten geben wir Einblick in unsere schulische Arbeit wie z. B. Fremdsprachenangebote, Naturwissenschaften, das Unterrichtsfach Globales Lernen, Freiarbeit, fächerübergreifende Projekte oder Angebote im Rahmen der offenen Ganztagsschule. Schulgeld und Möglichkeiten der Reduzierung aber auch unser Verständnis von Wertevermittlung sind weitere Themen, über die an diesem Abend informiert wird.



Wir freuen uns auf interessierte Eltern und Schüler und hoffen, dass wir Ihnen auf diese Art und Weise einen echten Einblick in unsere Schulgemeinschaft bieten werden. Seien Sie gespannt!