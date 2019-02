Harz - Winterwanderung vom KLOSTER MICHAELSTEIN zum VOLKMANNSKELLER

eingeladen. Schon am morgen hatte es begonnen, bei Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt. zu regnen. Trotzdem machten wir uns, d.h. mein Freund und ich, von Ascherleben auf dem Weg zum vereinbarten Parkplatz am Kloster Michaelstein. Vergebens warteten wir auf weitere Mitwanderer. Es erschienen nur die beiden Wanderführer. Nach einer kurzer Beratung entschieden wir uns, die Wanderung trotz der Witterungsunbilden durchzuführen. Und wir wurden belohnt, denn schon kurz nach Beginn der Wanderung hörte es plötzlich auf zu regnen. Nur die Wanderwege waren durch den Regen auf den Schnee bzw. Eis zum Teil sehr glatt. Das Torhaus desließen wir links liegen und wanderten im Klostergrund bei leichter Steigung immer bergauf, bis wir zum Volkmarskeller gelangten.Dieserist eine altein einem Massenkalkgestein. Diese Höhle wurde schon vor sehr langer Zeit von Einsiedlern benutzt. Neben der Höhle befand sich eine. Im Jahre 956 hatte. die Klause mitsamt der Kirche demingeschenkt. Am 28.07.1146 übernahmenaus dem Kloster Kamp dieses Objekt. Trotz Erweiterungsbauten, oberhalb der Höhle, wurde aus Platzgründen, nach wenigen Jahren. das Kloster 3,5 km weiter an dem jetzigen Standort im Goldbachtal verlegt. Der Name Kloster Michaelstein erinnert noch darin, dass das Kloster einst im Gebirge entstanden ist. In der Karsthöhle wurden wir von aus Eis gebildeten Staligtiten und Staligmiten überrascht.Nachdem wir die Höhle besichtigt hatten, wanderten wir weiter auf dem einem Wanderweg weiter zum.. Dieser Weg gehört zu dem Wegenetz. Der Eggeröder Brunnen mit einem dazugehörigen Teich wird alsangesehen. Er fließt durch die vielen Fischteiche direkt am Kloster Michael vorbei. Er mündet schließlich beiin die. Im Mittelalter befand sich am Eggeröder Brunnen unter den Namen Engerode einezur Verarbeitung des in der Nähe teils durch, teils durchabgebautenAuf demwanderten wir in nordöstlicher Richtung weiter. Später trafen wir auf dem. Von dort hatten wir stellenweise einen schönen Blick in das. Ein schöner Wanderweg führte uns wieder hinunter in den Klostergrund. Mein Dank geht an die Familie Dr. W. Pohler, die uns diese interessante Wanderung ermöglichte.