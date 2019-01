Rübeland - der Höhlenort im Harz.

Die Baumannshöhle rühmt sich, die älteste Schauhöhle Deutschlands zu sein (Goethe war natürlich auch mal zu Besuch. Wo war er eigentlich nicht?). Die Hermannshöhle präsentiert mit Stolz ihren Bestand an Grottenolmen.Fotografieren ist in beiden Höhlen untersagt, zum Schutz der dort lebenden Fledermäuse. Deshalb kann ich kein eigenes Bildmaterial im Artikel einbringen. Beide Höhlen sind jedoch auf natürliche Weise entstandene, "typische Tropfsteinhöhlen" und einen Besuch wert.Absolut negativ aufgefallen ist mir jedoch eines: In der einen Höhle waren meine Frau und ich im Sommer 2017, in der anderen im Sommer 2018, also zur Urlaubszeit und dann noch auf einem Samstag am frühen Nachmittag.Also kein kühles Eis oder kühles Getränk zu kriegen, geschweige denn den Hunger stillen. Dazu mussten wir in andere Orte fahren.Woran das gelegen hat? Keine Ahnung...