Vegan-Brunch Alsfeld - Lebenstiere e.V.

Am Sonntag, den 16. Juni lädt ARIWA-Vogelsberg und der Veggie-Treff Vogelsberg zum veganen Mitbring-Brunch mit Vortrag ein.Vortrag 13:00: Lebenshof 'Initiative Lebenstiere e.V.'- Mu(h)t zu neuen WegenReferentin :Julya Duenzl, Gründerin und Vorsitzende der Initiative Lebenstiere e. V.Das Telefon klingelt. Es geht um einen Notfall. Wie so oft geht es um Leben und Tod. Eine hochschwangere Kuh befindet sich bereits auf der Ladefläche eines Schlachttransporters. Der Fahrer fragt, ob wir irgendwas für sie und ihr Ungeborenes tun können. Doch eine Nachfrage beim Veterinäramt ergibt, dass die Tötung bereits genehmigt ist. Die Uhr tickt. Was würdest Du tun? Für solche und ähnliche Fälle haben wir die Initiative Lebenstiere gegründet. Was aus der Kuh auf dem Transporter geworden ist, wie aus Nutzhöfen Schutzhöfe werden und wie wir gemeinsam noch mehr für die Tiere bewegen können, erfahrt Ihr beim VortragDazu wird es einen Info- und Büchertisch geben zum Stöbern für Erwachsene und Kinder mit vielen Informationen rund um den Tierschutz, vegane Ernährung und Gesundheit.Wir möchten uns in Gesellschaft anderer Interessierter bei leckerem veganem Essen auszutauschen und freuen uns über Selbstgemachtes und Gekauftes, über süße Leckereien und auch Deftiges.Alle sind herzlich eingeladen ein veganes Gericht für das gemeinsame Buffet mitzubringen. Am besten mit der Auflistung der Zutaten, da nicht jede alles verträgt. Gerne kann auch gleich das Rezept mitgebracht werden für andere Interessierte.Wichtig: vegan bedeutet frei von allen „Tierprodukten", also auch frei von Honig, Sahne, Joghurt, Gelatine, tierfetthaltiger Margarine, Tiermilch enthaltendem Käse und allem anderen vom und mit Tier.Wer kein eigenes Gericht mitbringt wird um eine Spende gebeten. Getränke werden von den Veranstaltenden bereitgestellt. Die Spenden gehen nach Abzug der Unkosten an den Tierschutz.Ob Fleisch, Milch, Eier, Leder, Wolle oder Daunen – der Konsum tierischer Produkte ist immer mit Tierleid verbunden. Gesund, umweltbewusst und tierfreundlich leben und dabei genießen – alles ganz ohne tierliche Produkte ist für immer mehr Menschen eine Selbstverständlichkeit. Eine vegane Ernährung und Lebensweise wird immer beliebter. Laut Studien ist die Anzahl vegan lebender Menschen in Deutschland von 2008 mit etwa 40.000 auf heute etwa eine Millionen gestiegen. (ProVeg)Mehr Informationen zur Problematik der Fleisch-, Milch- und Eierproduktion finden Sie auf der ARIWA Homepage unter der Rubrik Wissen: www.ariwa.org - fleisch Das Freiwilligenzentrum liegt nahe der schönen Alsfelder Altstadt im ehemaligen Augustinerkloster, Volkmarstraße 3, 36304 Alsfeld.Kontakt: vogelsberg@ariwa.org