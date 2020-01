Vegan-Brunch Alsfeld + Video-Vortrag

Am Sonntag, den 16. Februar lädt ARIWA-Vogelsberg und der Veggie-Treff Vogelsberg im Rahmen der Vogelsberger Frauenwoche zum veganen Mitbring-Brunch mit Video-Vortrag ein, 12:00 - 16 Uhr, Freiwilligenzentrum Alsfeld, Volkmarstraße 3, AlsfeldVideo-Vortrag 13:00: "Vegan isst gesund"Niko Rittenau ist studierter Ernährungsberater mit dem Fokus auf pflanzliche und nachhaltige Ernährung. Er kombiniert guten Geschmack, Gesundheitsbewusstsein und nachhaltigen Konsum. Rittenau informiert über eine bedarfsgerechte Ernährung für eine wachsende Weltbevölkerung und fördert die Achtsamkeit gegenüber hochwertigen Lebensmitteln. Als Ernährungsberater motiviert er zu gesundem, pflanzenbetontem Essverhalten."Eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten ist dabei ein Multi-Problemlöser und damit eine Antwort auf viele der aktuell brennendsten Fragen unserer Gesellschaft", so Rittenau, Autor, Koch, Ernährungswissenschaftler, Hochschuldozent.Dazu wird es einen Info- und Büchertisch geben zum Stöbern für Erwachsene und Kinder mit vielen Informationen rund um den Tierschutz, vegane Ernährung und Gesundheit.Infos zum BrunchWir möchten uns in Gesellschaft anderer Interessierter bei leckerem veganem Essen austauschen und freuen uns über Selbstgemachtes und Gekauftes, über süße Leckereien und auch Deftiges.Alle sind herzlich eingeladen ein veganes Gericht für das gemeinsame Buffet mitzubringen. Am besten mit der Auflistung der Zutaten, da nicht jede alles verträgt. Gerne kann auch gleich das Rezept mitgebracht werden für andere Interessierte.Wichtig: vegan bedeutet frei von allen „Tierprodukten", also auch frei von Honig, Sahne, Joghurt, Gelatine, tierfetthaltiger Margarine, Tiermilch enthaltendem Käse und allem anderen vom und mit Tier.Wer kein eigenes Gericht mitbringt wird um eine Spende gebeten. Getränke werden von den Veranstaltenden bereitgestellt. Die Spenden gehen nach Abzug der Unkosten an den Tierschutz.Das Freiwilligenzentrum liegt nahe der schönen Alsfelder Altstadt im ehemaligen Augustinerkloster, Volkmarstraße 3, 36304 Alsfeld.