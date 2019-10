Anzeige

Deutschland braucht womöglich Impflicht, wie in Frankreich

Die Franzosen wären stärker geimpft. Manche sind vielleicht fast unhygienischer in Deutschland. Kot ist niemals frisch, sondern immer alt und vergammelt. Kot ist immer infectiös. Krebs und AIDS kann durch unhygiene bedingt sein.

Frankreich ist letztendlich ein Nachbarland. In Frankreich sind Impfungen gegen Kokken Pflicht

In Deutschland befinden sich Menschen aus impflicht-Ländern, so kann es sein, dass mehr impfungen gebraucht werden, oder sie meinen einführung einer stärkeren Impflicht, wie in ihrme Land:

In Finnland, Großbritannien, Irland, den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, Schweden und der Schweiz gibt es derzeit keine Impfpflicht für Menschen.[9]

In Belgien besteht Impfpflicht gegen Kinderlähmung.[10]

In Frankreich besteht Impfpflicht gegen Diphtherie, Hepatitis B, Hib, Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Pneumokokken, Röteln, Tetanus und Meningokokken.[11][12]

In Italien besteht Impfpflicht gegen Diphtherie, Hepatitis B, Hib, Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Tetanus und Windpocken.[13]

In Tschechien besteht eine Impfpflicht für Diphtherie, Hepatitis B, Hib, Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln und Tetanus.[14]

In Ungarn besteht Impfpflicht für Diphtherie, Hepatitis B, Hib, Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps, Röteln, Tetanus und Tuberkulose.[10]

In Griechenland, Kroatien, Lettland, Malta, Polen der Slowakei und Slowenien gibt es eine vergleichbare Impfpflicht.[ aus:wikipedia

Bei Rattenbefall beziehe ich mich auf eine Impfung gegen Tollwut schon, wenn jemand will. Liegt aber auch an der Hautsituation, oder Alter. Nachbarn kennen sich nicht aus, Bei nicht stubenrein muss sehr geimpft werden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts kann und darf viel geimpft werden auch gegen die Tollwut.

Menschen mit AIDS und Krebs empfehle ich Impfungen. Ich glaube, dass eine Immunisierung hilft im Kampf gegen Krebs.

