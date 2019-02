Linus Heins ist schnellster Adelheidsdorfer beim 56. Silberseelauf

Schnellster Läufer des Adelheidsdorfer Teams auf der 3900-Meter-Strecke war Dieter Stratmann (20:09 Min., 60. Platz unter 128 Teilnehmern).Der Lauf um den Silbersee, der in den 1930er Jahren im Zuge des Autobahnbaus entstanden ist, hat für die Adelheidsdorfer Lauf-AG eine gewisse Tradition als Auftaktveranstaltung im angebrochenen Laufjahr. Auch in diesem Jahr waren gerade die Erwachsenen glücklich und froh, wieder dabei zu sein, beim Lauf in der Kälte über feuchten Strandsand.