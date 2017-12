Lasse Zachert und Marion Suchy führen Adelheidsdorfer Teilnehmerfeld beim Nikolauslauf an

Zehn Sportler der Adelheidsdorfer Lauf-AG waren in diesem Jahr mit von der Partie. Der Schneefall setzte erst am Nachmittag ein. Claudia Zachert berichtet: „Der Wind war eisig, aber das sind wir ja schon gewöhnt ... Es war ein netter Lauf, gut organisiert. Als Belohnung gab es Muffins und Bratwurst für die Kids.“Es hat in diesem Jahr allerdings auch einige herausragende Einzelleistungen gegeben. So wurde Helen Mia Zachert mit 28:54 Minuten Erste unter den Mädchen unter 12 Jahren. Ihr Bruder Lasse lief zeitgleich mit Marion Suchy mit 24:25 Minuten durchs Ziel, beide wurden damit die Schnellsten des Teams, dicht gefolgt von Jonah Stolte mit 25:40 Minuten.