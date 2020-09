Läufer werden mit Gold- und Silberstatus für großen Laufeifer belohnt

Die aktive Teilnahme an den vielen angebotenen Laufveranstaltungen in der Region Hannover wird belohnt. Im vergangenen Jahr konnten die Läufer der Adelheidsdorfer Lauf-AG wieder reichlich Stempel sammeln bei etwa 40 abwechslungsreichen Veranstaltungen und dabei den exklusiven Premiumläufer-Status in Gold, Silber oder Bronze erreichen.Die Ehrung wurde auf dem Gelände der Tierklinik Großmoor vollzogen. Goldstatus erreichte Jürgen Stolte. Ihn erwartet eine Stadionführung mit Blick hinter die Kulissen der HDI Arena mit anschließendem Essen. Silber geht an Lara-Malin Blazek, Jonah Stolte und Matthias Blazek. Sie dürfen sich auf einen Theaterspaziergang mit Nachtwächter Melchior von Stattreisen Hannover freuen. Mira Apelt, Lennard Frommer und Hinnerk Gaus erzielten mit 15 absolvierten Läufen den Bronzestatus. Ihr Lohn: selbstgemachter Eintopf und Glühwein mit Tipps und Tricks bei „friends – die Kochschule am Pferdeturm“. Nach den Ehrungen wurde auf den schönen Erfolg angestoßen und bereits über anstehende Laufveranstaltungen gesprochen.