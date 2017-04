Adelheidsdorfer laufen Halbmarathon beim HAJ Hannover Marathon

Der Läufer der Adelheidsdorfer Lauf-AG Axel Kiehne (2 Stunden 16 Minuten), der zum Halbmarathon des HAJ Hannover Marathons gemeinsam mit seiner Frau Manuela in Block E gestartet ist, schreibt: „Unser Eindruck war, dass es in jeder Hinsicht hervorragend organisiert war. Die Strecke war sehr flach, sehr gut ausgeschildert und die Verpflegung spitze. Leider ließen die hohe Temperatur von knapp 20° Celsius und Verletzungen/Krankheiten im Vorfeld keine besseren Zeiten bei Ela und mir zu. Insofern sind wir zufrieden mit den Ergebnissen für unseren ersten Halbmarathon überhaupt, haben aber sicherlich noch Steigerungspotential bei optimaler Vorbereitung.“Lauf-AG-Mitglied Marion Suchy, die in Block C gestartet ist, schaffte den Halbmarathon sogar megaschnell in unter zwei Stunden. Sie berichtet: „Ein tolles Event, sehr gut organisiert mit sehr vielen Zuschauern, die für Stimmung sorgten. Ich bin gut durchgekommen und wurde beim Zieleinlauf noch von einem Läufer per Namen angesprochen – er hat mich aus dem Mitteilungsblatt wiedererkannt. Lustig!“