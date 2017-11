Adelheidsdorfer Lauf-AG startet bei finalem Helstorfer Heidelauf

Mit dieser Veranstaltung ist nun eine langjährige Ära von Bezirkswettkämpfen zu Ende gegangen, die Jahr für Jahr liebevoll von Claus Horn in jenem idyllischen Waldstück abseits der Ortschaft bei Mandelsloh organisiert worden ist. Die Läufer, die abgesehen vom 10-Kilometer-Lauf immer getrennt nach Geschlecht und Jahrgang über den Tag verteilt angetreten sind, wurden am Ende stets mit einer stilvollen Siegerehrung, Urkunden, heißem Tee und Grillwaren belohnt, so wie auch in diesem Jahr.