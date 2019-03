Adelheidsdorfer Lauf-AG nimmt am 43. Springe-Deister-Marathon teil

Schnellste Adelheidsdorfer wurden Lennard Frommer mit 25:25 Minuten (41. unter der Männern) und Jonah Stolte mit 26:04 Minuten (47. unter der Männern). Als Dritter vom Adelheidsdorfer Team lief Jürgen Stolte mit 30:21 Minuten ein. Schnell war man bei dem Fünf-Kilometer-Lauf aus dem Ort unweit des DRK-Blutspendezentrums raus. Es folgte bald eine lange und stetige Steigung, ehe es am Jagdschloss wieder zwei Kilometer stetig bergab in Richtung Ziel ging. Lennard Frommer resümierte am Ende: „Das Schönste am Lauf war, als es endlich bergab ging.“