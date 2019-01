Adelheidsdorfer Lauf-AG läuft bei leichten Minustemperaturen durch die Herrenhäuser Gärten

Der Lauf begann auf dem Gelände des DJK TuS Marathon und führte über Deiche in den Großen Garten und dann vorbei am Wilhelm-Busch-Museum. Am Ziel gab es Urkunden, Laufpassstempel und für Lara-Malin Blazek eine besondere Siegerehrung: Sie wurde mit 22:00 Minuten Dritte der weiblichen Jugend und erhielt außer einer Urkunde schöne Sachpreise. Vor ihr liefen Colin Baritz mit einer Zeit von 21:44 Minuten und Lennard Frommer mit 21:49 Minuten (Altersklassensieger MK U12) durchs Ziel. Jan Pauluhn wurde mit 22:46 Minuten Erster in der Altersklasse der männlichen Jugend unter 20 Jahren.