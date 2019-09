Adelheidsdorfer Lauf-AG ist erfolgreich beim 22. Hiddestorfer Rübenlauf

In diesem Jahr hatte der SV Eintracht Hiddestorf den Rübenlauf bereits zum 22. Mal ausgerichtet. Der Fünf-Kilometer-Lauf war ein schneller Kurs durch Hiddestorf und die dortige Feldmark, die gesamte Strecke war asphaltiert, und der Zieleinlauf erfolgte auf dem Sportplatz. Um 9.25 Uhr ging es auf der Ihmer Straße los. Einer der letzten warmen Tage lockte zu ein bisschen sportlicher Betätigung. „Das Wetter war ideal zum Laufen“, so Frank Heins. Und das Läuferfrühstück, das es im Anschluss gegeben habe, sei mal wieder „einwandfrei“ gewesen. Zweite aus dem Adelheidsdorfer Team wurde Marion Suchy, die den Lauf in 27:01 Minuten meisterte, und Dritter Lennard Frommer mit 27:21 Minuten. Pia Mohwinkel hat mit einer Zeit von 37:23 Minuten in ihrer Altersklasse „WK U10“ den 1. Platz errungen.Insgesamt liefen 153 Läuferinnen und Läufer die 5-Kilometer-Strecke.Alle Teilnehmer erhielten eine persönliche Urkunde, auch wurden Bestpreise ausgelobt, und jede Startnummer landete in einer Tombola. Zudem gab es für jedermann ein Läuferfrühstück, bestehend aus einem Baguette mit einem Wurst-Käse-Spieß sowie für die Erwachsenen einem kleinem Becher Rotwein. Es gab auch reichhaltige Getränke, Kaffee, Waffeln und Gegrilltes – die Adelheidsdorfer Lauf-AG verließ nicht nur erfolgreich, sondern auch einmal wieder äußerst zufrieden den Platz.