Adelheidsdorfer Lauf-AG erzielt hervorragende Leistungen in Vinnhorst

Und es gab auf Adelheidsdorfer Seite einige sehr positive Überraschungen. Unter insgesamt 101 Läuferinnen und Läufern glänzten auf der Fünf-Kilometer-Strecke (in der Reihenfolge des Eintreffens) mit guten Ergebnissen: Carsten Laue (21:38 Minuten, 12. Platz in der Gesamtwertung), Lasse Zachert (23:07 Min., 19. Platz), Piet Zachert (23:59 Min., 24. Platz), Lennard Frommer (24:49 Min., 35. Platz) und Jonah Stolte (25:10 Min., 38. Platz). Alle diese Sportler landeten mit ihren Zeiten zudem auf den vorderen Plätzen ihrer Altersklassen. Mira Apelt schaffte es einmal wieder auf den Spitzenplatz ihrer Altersklasse. Die Jüngste im Team lief in einer hervorragenden Zeit von 30:52 Minuten durch die Zeitmessung.