Adelheidsdorfer Lauf-AG beteiligt sich mit einem Team am 8. Neustädter Stadtlauf

Pünktlich zum Start kam die Sonne mehr raus. „Es war ein schöner Wechsel von Stadt und Natur“, sagt die Läuferin Manuela Kiehne. „In der Stadt wurden wir ordentlich angefeuert, ganz besonders wieder bei dem Seniorenheim, die draußen Kaffee und Kuchen für die Bewohner aufgefahren haben.“ Für sie selbst und auch Hinnerk Gaus war es eine besondere Herausforderung, da beide am Vorabend am Wennigser Cruisinglauf teilgenommen hatten. Manuela Kiehne: „War schön, aber anstrengend.“Schnellster Adelheidsdorfer wurde mit einer Zeit von 27:31 Minuten auf fünf Kilometern Lennard Frommer. Er wurde damit Dritter in der Altersklasse U11 und 84. unter 167 Teilnehmern.