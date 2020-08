Die Männer proben wieder – im Freien

Ein schöner Männergesang am frühen Abend – das werden manche Menschen in Wettmar am Dienstag mitbekommen haben. Grund: Die Chorgemeinschaft Großburgwedel-Wettmar probt wieder.

Die Chorgemeinschaft Großburgwedel-Wettmar beschreitet neue Wege. Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen mussten sich die Sänger anpassen und ihre Proben ins Freie verlegen. Bis auf weiteres stellen sie nun ihre Stühle auf Abstand an der Kopfseite des Dorfgemeinschaftshauses in Wettmar auf, um ihr vorhandenes Liedgut und neue Stücke einzustudieren. Bevor es ans Proben geht, wird unter Anleitung des Sängers Stephan Hentschel die richtige Nutzung der Handdesinfektion praktiziert. Dann gibt es ein paar Turnübungen im Freien, ein Einsingen, und dann folgt die eigentliche Chorprobe. Neu im Repertoire: „Die Gedanken sind frei“ im dreistimmigen Chorsatz. Gewöhnungsbedürftig ist für die Sänger im Moment noch, dass sie keinen „Nebenmann“ haben. Die Proben beginnen auch bereits wegen der bald einsetzenden Dunkelheit vorgezogen um 19:30 Uhr. Die erste Probe, noch in kleiner Besetzung, war jedenfalls für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis. Chorleiter Matthias Blazek: „Jedes Lied klang nach dem Einstudieren ausgesprochen schön. Die Sänger haben schnell wieder zu ihrem Rhythmus gefunden.“