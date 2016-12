Hans Meyer gewinnt das Schafkopfturnier der CSU Weiherhof

Alle Jahre wieder, fand auch in diesem Jahr das traditionelle Schafkopfturnier der CSU-Weiherhof im Feuerwehrhaus Weiherhof statt. Das mit 48 sehr gut besuchte Turnier, war auch dank der attraktiven Preise, ein voller Erfolg.

Diesjähriger Gewinner ist Herr Hans Meyer, der mit 36 Punkten und vier Solos an der Spitze der Punktetabelle stand. Er gewann den Hauptreis in Höhe von 100 EUR. Über den zweiten Platz durfte sich Herr Walter Pawel freuen. Platz drei erreichte Herr Martin Fischer.Aber auch der Letztplatzierte mit -48 Punkten ging natürlich nicht leer aus, denn wie jedes Jahr wurde der letzte Platz mit einer Stadtwurst "geehrt".Der Ortsvorsitzende der CSU-Weiherhof Wolfgang Däumler freut sich darüber, dass das traditionelle Schafkopfturnier auch weiterhin in Weiherhof so gut angenommen wird. Besonders freut sich Herr Däumler aber über die tolle Spielermischung in diesem Jahr. Denn von jung bis alt, von Frau bis Mann war alles vertreten. Herr Däumler freut sich daher schon jetzt, alle Spieler auch im Jahr 2017 wieder begrüßen zu dürfen.