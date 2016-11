11. Gerätturntag des TSV Kolenfeld - mit dabei alle Sportler der Gerätturngruppe und Fate Fusion

Am Samstag, 12. November 2016 findet der 11. Gerätturntag in der Grundschule Kolenfeld statt. Einlass ist 15 Uhr und Beginn 15.30 Uhr.Der Gerätturntag ist als ein Schauturnen der Gerätturngruppe entstanden und hat sich mittlerweile zu einer Show unterschiedlichster Bewegungskünste weiterentwickelt. Mit dabei sind alle Turner und Turnerinnen der Gerätturngruppe und es werden tänzerische und akrobatische Höchstleistungen der verschiedenen Wettkampfgruppen präsentiert.Fatefusion, Deutschlands erfolgreichstes Rollstuhlpartnerakrobatik Duo aus Kolenfeld / Bothfeld wird mit einer neuen Show begeistern. Sie sind bekannt aus der Talentshow das Supertalent und dem Feuerwerk der Turnkunst. Sie zeigen ihre neue Show mit einem extra für sie weltweit einzigem auf beide zugeschnittenen gebauten Rollstuhl der Firma Meyra.Die Idee für den Bau des Rollstuhles hatte der Papa von Michelle und die Firma Meyra hat die Idee hervorragend umgesetzt.2006 zeigten die Turnerinnen und Turner zum ersten Mal in Form eines internen Wettkampfs ihrKönnen an Geräten. Daraus entstand die heutige Show "Der Gerätturntag".Die Wahl zur "Sportler/in des Jahres" wurde ins Leben gerufen, um die Turner und Turnerinnen zu motivieren und anzuspornen. Der/die Beste des Jahres soll geehrt werden. Die Turnerinnen und Turner wählen dabei selbst aus. Sponsor des großen Pokals ist Malermeister "Frank Kapust" aus Kolenfeld.In der Pause wird es ein tolles Buffet geben.Die Veranstaltung wird von dem charmanten Moderatoren-Team Jessika Dziony und Timo Hahn moderiert.