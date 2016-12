Adventfeier der Friesen-Wanderer

Bereits am 2. Advent beendete die Abteilung Wandern u. Freizeit des TSV Friesen Hänigsen das Wanderjahr 2016 mit einer festlichen Adventsfeier. Nach einem 2 stündigen Spaziergang kehrte man im Saal der Gaststätte Sandkrug ein, wo schon eine festliche Kaffeetafel hergerichtet war. Nach dem Kaffeetrinken wartete eine Überraschung auf die 62 Teilnehmer. Der Shanti-Chor „ Graf Luckner“ aus Burgdorf unterhielt die Gäste mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen und weihnachtlichen Seemannsliedern . Anschließend wurde ein Bildervortrag von den Wanderungen des vergangenen Jahres gezeigt. Viele Schnappschüsse brachten die Gruppe zum Schmunzeln und lustigen Kommentaren. Dann war es Zeit zum Abendessen. Ein schmackhaftes Menü mit Festagssuppe, Entenbraten und Nachspeise wurde von den Gastwirten Mantei serviert. Der Abschluss der Feier war, wie jedes Jahr, die Bekanntgabe des Wanderprogramms 2017. Neben den monatlichen Wanderungen wurden auch noch andere Aktivitäten, wie die alljährliche Mehrtages-Busfahrt, die 2017 in das Saarland geht, vorgestellt. Es war wieder ein gelungener Abschluss des Wanderjahres Dank der vielen Helfer, insbesondere von Charlotte Koch. Wurde der Wunsch, auch einmal mitzuwandern, geweckt, so gibt Ihnen Friedhelm Imse unter der Telefonnummer 05147/720198 gerne Auskunft über die Aktivitäten des Vereins Wandern u. Freizeit im TSV Friesen Hänigsen. Weitere Information und das Jahresprogramm 2017 finden Sie auf der Website des Wandervereins www.friesenwandern.de