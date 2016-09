Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.Johannes 3,16Sei Teil dieser BewegungErzähle den Menschen in deiner Umgebung von Jesus und verändere dabei die Welt. Teile die BESTE Botschaft aller Zeiten mit deinen Freunden, Arbeitskollegen … Ermutige deine Freunde, über eine Beziehung zu Jesus nachzudenken.Wir sind mutig, weil wir Hoffnung haben – 2. Kor. 3,12